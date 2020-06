(Saint-Leu) Des mesures de prévention pour les élections municipales : votre bureau de vote s’adapte

En raison de la situation sanitaire, les bureaux de vote seront aménagés de sorte à limiter les situations de promiscuité.



Un marquage au sol permettra de maintenir une distance de 1m entre chaque personne à chaque étape du parcours de l’électeur. Le nombre d’électeurs présents simultanément au sein du bureau de vote sera limité à trois personnes. Une file d’attente sera organisée à l’extérieur. Pour les personnes âgées ou vulnérables, une file d’attente « prioritaire » sera mise en place.



Dans la mesure du possible, l’entrée des isoloirs sera placée face au mur, de manière à ce que les électeurs ne soient pas dans l’obligation de tirer les rideaux, tout en garantissant le secret du vote.



Toute personne présente dans un bureau de vote devra porter un masque de protection. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retiré à la demande d’un membre du bureau de vote par la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.



Il est conseillé à chaque électeur d’emmener son propre stylo.



Un nettoyage régulier des surfaces de contact sera réalisée tout au long de la journée. Les locaux municipaux seront désinfectés et nettoyés avant d’être rendus le lendemain matin à leur usage habituel.



La Ville de Saint-Leu mettra à disposition des électeurs, dans chaque bureau, des points d’eau avec du savon ou du gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains. Il est recommandé aux électeurs de se laver les mains ou se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique avant et après le vote.



Les bureaux de vote de Saint-Leu sont ouverts de 8h à 18h. Un affichage obligatoire rappellera à l’entrée de chaque bureau de vote les bons gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres.