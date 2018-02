Courrier des lecteurs Saint-Leu: Des habitants abandonnés Un courrier a été adressé au maire de Saint-Leu par un citoyen saint-leusien :

Monsieur le Maire de Saint-Leu,

Et les élus de la commune,



Les citoyens de Saint-Leu 974 sont abandonnés. Partout des herbes très hautes, envahies par les moustiques, on ne voit plus aucun employé travailler, aucun entretien des routes ni des chemins. Peut-être la cause du déficit, la colère des habitants de Saint-Leu, l'entretien ne se fait plus.



Le chemin Saint-Paul à Bois-de-Nèfles les Bas, Piton Saint-Leu, est en très mauvais état, beaucoup de trous, absence d’entretien, des herbes très hautes et des branches pas coupées, et pas un seul responsable administratif ou élu ne vient constater, malgré mes nombreux messages.



Pareil pour le chemin Georges Thénor et une majorité des quartiers, les herbes ne sont plus coupées, la commune est envahie de moustiques.



Personne ne veut écouter la colère des retraités. La CSG est une injustice sociale la case sociale, les calculs injustes. Aucune réaction des retraités sur la casse sociale, contre la CSG.



Pourquoi à Saint-Leu on ne fait pas une recherche pour savoir combien ne dépasse que de 200 ou 300€ le plafond tous ceux en dessous de 1500€, quelles sont les conséquences financières qu'il soit propriétaire avec une taxe foncière importante ou locataire avec un loyer et charges, situation de famille enfants et petits enfants qu'il aidait avant la CSG. Et pour tous les autres très pauvres, tous ceux qui ne perçoivent pas l'ASPA (allocation spéciale personne âgé c'est une arnaque), tous ceux qui ont moins de 600€ rien pour eux, c'est à nous citoyen de demander une réunion avec le CCAS et autres services sociaux



Le Député Thierry Robert proche du Président n'aime pas les retraités, il n'a jamais pris notre défense.





