Saint-Leu : Des élèves sensibilisés à l'importance des veloutiers sur la plage

15 veloutiers ont été plantés sur la plage de Saint-Leu par des élèves d’une école de la ville. Les arbres ont été fournis par Kelonia.



En effet, les arbres créent un environnement favorable à la ponte, réduisent l'impact des nuisances sonores et lumineuses, luttent contre l'érosion en retenant le sable, embellissent la plage, et à terme créent des zones ombragées.



Les premiers arbres plantés en mars 2019 par les élèves de l'AME près du poste MNS font déjà plus d'un mètre de haut, se réjouit Kélonia.