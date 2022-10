Saint-Leu : Contrôlé à 172 km/h, sa moto placée en fourrière

Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes des brigades motorisées de La Rivière Saint-Louis et de Saint-Paul ont procédé en date du vendredi 7 octobre 2022, de 7h à 9h, à un contrôle de la vitesse des usagers, sur le secteur de la route sur la RN1A à Saint-Leu. À cet effet, 6 infractions graves génératrices d’accidents ont été relevées, dont 1 conduite sans permis et 5 excès de vitesses. Un motard qui circulait à 126 km/h pour une limitation à 80 km/h a vu son permis de conduire retenu immédiatement et sa moto immobilisée.



Un second motard qui évoluait avec sa passagère a été contrôlé à la vitesse de 172 km/h au même endroit. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 6 mois. Son bolide a été placé en fourrière administrative avant une future convocation en Justice.



En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112.