Saint-Leu : Bruno Domen loin devant Sylvie Comorassamy

À Saint-Leu, le maire sortant Bruno Domen est qualifié pour le second tour face à Sylvie Comorassamy, la candidate soutenue par l'ancien maire Thierry Robert. Ils ont respectivement obtenu 41,19% et 16,14% des voix.



Pour rappel, après l'adoption de la loi sur le non-cumul des mandats, Thierry Robert (alors député-maire) avait dû se résoudre à laisser son fauteuil de premier magistrat. En septembre 2017, Bruno Domen, son premier adjoint, avait été désigné pour le remplacer. Mais coup de théâtre, moins d'un an plus tard, Thierry Robert est démis de son mandat de député pour manquement fiscal par le Conseil constitutionnel, lequel prononce son inéligibilité pour une durée de 3 ans.



Une décision contestée par le député déchu qui a finalement décidé de soutenir l'adjointe à la culture Sylvie Comorassamy (sans étiquette), Bruno Domen l'ayant "trahi" en portant une liste soutenue par ses ennemis, à savoir Didier Robert et Jean-Luc Poudroux.