A la Une . Saint-Leu : Alcoolisé, le chauffeur routier percute un véhicule et prend la fuite

En son absence, un Saint-Leusien a été condamné, ce mardi, à une peine d’emprisonnement pour avoir causé un accident de la route avant de prendre la fuite, le 4 avril dernier. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 13:58

Alcool, vitesse et fatigue font rarement bon ménage. Un chauffeur routier en a fait la démonstration le 4 avril dernier.



Alors qu’il circule en direction de la Chaloupe, au volant du véhicule d’un ami, le Saint-Leusien se déporte de sa voie et percute de plein fouet un automobiliste. Fort heureusement, seuls des dégâts matériels sont constatés.



Après avoir formulé ses plus plates excuses à sa victime, le mis en cause souhaite remplir un constat à l’amiable sans avertir les forces de l’ordre. Il essuie un refus. L’homme décide alors de prendre la fuite à pied, laissant l’accidenté à son triste sort.



Rapidement identifié par les gendarmes, l’individu indélicat, condamné à 10 reprises notamment pour des faits similaires, reconnaît son délit.



Ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, la procureure a qualifié l’attitude du prévenu de "désagréable". "Il n’a pas voulu assumer sa responsabilité. Son métier de chauffeur routier est incompatible avec son casier judiciaire et ses addictions à l’alcool", fustige la magistrate avant de requérir 6 mois de prison à son encontre.



En son absence, le prévenu a écopé de 6 mois d’emprisonnement.