Saint-Leu 2020 : LR socle de l'Union de la Droite

C'est la rentrée pour beaucoup ! C'est la continuité, le travail sur le terrain et la poursuite des rencontres avec les Saint-Leusiens et les Saint-Leusiennes pour moi et mon équipe. Nous renforçons aussi, notre parti politique Les Républicains, car LR est le socle de l'Union de la Droite à Saint-Leu.

Adhérer aux principes, aux valeurs et aux projets d'un parti politique, c'est d'abord afficher ma vision politique pour ma cité et mon territoire. C'est aussi affirmer ma volonté de prendre part au développement durable que je veux pour ma commune, mon île et mon pays. C'est avec fierté que je porte en étendard, l'étiquette Les Républicains, ex-RPF : Rassemblement du Peuple Français du Général de Gaulle.

C'est avec la même fierté que j'honore chaque jour, ma fonction de délégué LR de la 7ème circonscription.

C'est avec honneur et responsabilité que je porterai l'écharpe tricolore de Maire de Saint-Leu en mars 2020. Car tisser avec ma fibre LR, broder à l'effigie de toute la Droite et teinter de toutes les couleurs de notre vivre-ensemble.

C'est ainsi que nous préparons l'Union de la Droite à Saint-Leu. Sans exclusive. L'union fait déjà notre force. Car, l'union se fait autour de notre projet de développement durable pour Saint-Leu.

Je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de Droite et au-delà de la Droite, à rejoindre cet élan que nous avons lancé, il y a plusieurs mois déjà. Michel Fontaine, président incontestable et incontesté de la section LR local, et de la Droite à La Réunion, travaille depuis des années à renforcer l'image LR, au sein de la Droite.

C'est un parti LR solide et riche de ses cadres qui a été un socle inébranlable de l'Union de la Droite lors des Municipales 2014, des Départementales et des Régionales 2015, et les Sénatoriales de 2017.

Michel Fontaine, président de la section LR de La Réunion, est le plus à même de réussir un autre pari de l'Union de la Droite aux Municipales de 2020, dans un grand nombre de communes de l'île. Je suis déjà à ses côtés. Je construis et je conduirai l'Union de la Droite à Saint-Leu...



Dimitri Rangama Petchy

Candidat LR aux municipales à Saint-Leu

Délégué LR de la 7ème circonscription