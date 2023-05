Saint-Leu : 18 collégiens vont rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers

Ils vont être 18 à rejoindre cette nouvelle section de jeunes sapeurs-pompiers. La ville de Saint-Leu a signé une convention avec le SDIS, le Département et les principaux des trois collèges de la commune afin de formaliser cette nouvelle possibilité offerte aux collégiens saint-leusien. Neuf filles et neufs garçons, qui doivent être en 5e ou 4e, vont pouvoir s’engager pour 4 ans, afin de préparer leur brevet national de JSP. Un tremplin pour ensuite préparer le concours de sapeur-pompier professionnel.



“Nous voulons élargir le champ des possibles pour nos jeunes. Avec ce parcours citoyen, ils peuvent découvrir ce noble métier et ses valeurs : probité, exemplarité, solidarité. Ils sortiront grandis”, souligne Bruno Domen, le maire de Saint-Leu.



Ainsi, ce sont déjà 120 jeunes qui ont candidaté. Les épreuves écrites viennent d’avoir lieu et les tests physiques se dérouleront le mois prochain au stade de Piton Saint-Leu. Un engouement que salue le lieutenant Josselin Myrtho, le président de l’UDSP (Union départementale des sapeurs-pompiers). “Ils apprendront le savoir-faire du métier, mais surtout le savoir-être. Ils auront la chance de participer à l’activité opérationnelle du SDIS”, insiste le président de l’UDSP.



“Cela sera dur, avec des mercredis et des week-ends au SDIS”



13 pompiers du centre de secours de Saint-Leu seront mobilisés pour encadrer ces jeunes. Avec 4 ans de formation, le colonel Stéphane Barthe, directeur-adjoint du SDIS, rappelle le caractère prenant de cet engagement. “Il est important d’essaimer nos valeurs dans les collèges. Nous pouvons faire naître des vocations. Mais il ne faut pas se mentir, cela sera dur, avec des mercredis et des week-ends au SDIS”.



“Cela s'intègre pleinement dans les valeurs de l’Education nationale. Il faut permettre aux élèves de tous les quartiers de la ville de s’inscrire dans un engagement citoyen. Nos jeunes pourront également découvrir le monde professionnel”, pointe de son côté Nadia Marie-Louise, la principale du collège Marcel Goulette.