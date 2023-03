A la Une . Saint-Joseph vote une motion contre la Casud

La tension ne retombe pas entre la commune sudiste et l’intercommunalité. Lors de son conseil municipal du 8 mars, les élus saint-joséphois ont voté une motion pour s’opposer à l’augmentation des tarifs de l’eau potable voulue par la Casud. La mairie explique cette décision dans un communiqué : Par GD - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 06:29

Lors du conseil communautaire du 24 février 2023, le Président de la CASUD et sa « majorité intercommunale » (dont les élus communautaires issus des oppositions municipales de Saint-Joseph) ont été mis en échec en tentant de faire voter 3 affaires :



- Affaire n°36 : Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et modalités d’application

- Affaire n°37 : Actualisation de la Participation aux Frais de Branchement (PFB)

- Affaire n°38 : Révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – Part communautaire



En effet, prenant leurs responsabilités, les conseillers communautaires issus de la majorité municipale de Saint-Joseph ont quitté la salle. En l’absence de quorum, ils ont donc par leur action empêché cette première tentative d’augmentation des taxes intercommunales d’assainissement pour tous les ménages et de hausse du prix de vente d’eau en gros pour les acteurs économiques (notamment les Très Petites Entreprises) et les institutionnels.



Le Président de la CASUD a convoqué un nouveau conseil communautaire, sans condition de quorum cette fois comme le prévoit la législation le 3 mars dernier. La « majorité intercommunale » a voté ces 3 affaires, malgré le vote « CONTRE » des élus issus de la majorité municipale de Saint-Joseph.



Dans un contexte d’inflation importante et croissante qui contribue à une baisse du pouvoir d’achat de notre population, déjà structurellement sinistrée sur le plan socio-économique, ces décisions brutales et aveugles sont non seulement des basses œuvres portant atteinte à l’égalité et à l’équité, mais également des tristes besognes de matraquage fiscal et de casse sociale envers nos familles et nos petites entreprises.



Par conséquent, il a été proposé au Conseil Municipal de Saint-Joseph réuni ce mercredi 08 mars 2023 une motion visant à :



✔ Condamner fermement le vote à la CASUD de la hausse des taxes intercommunales d’assainissement (PFAC et PFB) pour toute la population, et du prix de vente d’eau en gros pour nos TPE-PME et les acteurs institutionnels ;



✔ Apporter sans réserve son soutien plein et entier à notre population en souffrance face à ces décisions iniques et cyniques de matraquage fiscal et de casse sociale ;



✔ Formuler le vœu, aux noms de l’Égalité et de l’Équité, que toute la lumière soit faite sur ces agissements condamnables d’individus peu scrupuleux et désintéressés de l’intérêt général, notamment en termes d’information de la population ;



✔ Demander , au nom de la Justice Sociale, à ce que les actions appropriées soient engagées auprès des instances et autorités compétentes pour sanctionner le cas échéant tout excès de pouvoir, et défendre les intérêts de la commune de Saint-Joseph ainsi que de sa population.



Après en avoir débattu, cette motion a été approuvée par tous les conseillers de la majorité municipale « SAINT-JOSEPH UNI » présents et représentés (31 voix).

Les 2 élus de l’opposition Saint-Joséphoise ont voté contre la motion. Pour la seconde fois, messieurs Louis Jeannot Lebon et Alin Guezello sont les complices de la CASUD dans la décision d’augmenter les tarifs de l’eau et de l’assainissement.

Il leur appartient désormais d’assumer leurs actes auprès de la population.