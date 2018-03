Sport Réunion Saint-Joseph renouvelle sa confiance à la Ligue réunionnaise de football Une convention revue et corrigée a été signée entre la mairie de Saint-Joseph, la ligue réunionnaise de football et les présidents des clubs la commune hier soir. Le but de cette seconde convention : plus de garanties dans le fonctionnement des clubs de football locaux et une mutualisation des moyens avec un partenaire économique unique.

La commune de Saint-Joseph a renouvelé sa convention municipale de football avec la ligue réunionnaise, représentée par Yves Ethève, pour six nouvelles années. C'est vers 19h hier soir que les présidents des clubs de la commune se sont réunis à l'hôtel de ville. Une première convention avait déjà été signée pour cinq années en 2003.



Pour l'adjoint aux affaires sportives, Henry-Claude Huet, " il ne s'agit pas d'un simple renouvellement mais d'une idée de solidarité entre les clubs de la ville ". Dès le début des interventions, ce dernier n'a pas manqué de revenir sur l'ancienne convention qui avait été objet de nombreuses critiques par les clubs concernés. " Il ne faut plus diviser pour mieux régner mais mutualiser les moyens. L'ambition de cette convention est de marcher main dans la main " at-il ajouté. Les clubs saint-josephois agiront désormais dans la concertation et l'union.



De nombreux problèmes avaient vu le jour concernant les clubs qui montaient dans une division supérieure les précédentes années. D'après Henry-Claude Huet, l'ancienne convention avait été qualifiée de "rigide" mais les erreurs du passé ont été corrigées. Dorénavant, des garanties seront apportées dans le fonctionnement des clubs signataires qui bénéficieront de subventions dont le montant sera fixé par le conseil municipal. Les clubs de D2R (Division 2 régionale) et D2D (Division 2 départementale) pourront aussi recevoir des subventions. Les clubs passant en division supérieure se verront alors remettre une aide financière qui n'excédera pas 20% de la subvention versée. Saint-Joseph est la seule commune où les clubs de football ont le même partenaire économique.



Quatre grands pôles pour rivaliser avec les équipes locales



La mairie de Saint-Joseph a mis au point quatre pôles. Un Pôle loisir composé de l'Office municipal des sports avec les clubs inter-quartiers et le futsal. Le Pôle animation regroupe les clubs de CS Crète, ADS Langevin, le FC la Cour, les Amis de Cayenne et le case de la Plaine des Grègues. On retrouvera un club de D1P, l'AS Excelsior, une club de D2R, JS Vincendo et une équipe de D2D, FC Jean-Petit. Enfin, les femmes n'ont pas été oubliées avec un Pôle féminin rassemblant la D1 Séniors, D2 Séniors, les 16 ans, les benjamines et les jeunes poussines.



De son côté, le président de la Ligue réunionnaise de football a condamné les actes de violence commis sur les terrains de l'île avant de féliciter les clubs inter-quartiers de la commune.



