Saint-Joseph demande la reconnaissance de catastrophe naturelle

"C’est aujourd’hui toute la Réunion qui est endeuillée, suite au passage brutal de la tempête Fakir. Je m’incline devant la douleur de la famille et des proches des deux disparus de l’Etang-Salé.



Ce drame et les nombreux dégâts causés tout autour de l’île rappellent la fragilité de la Réunion face aux éléments. A Saint-Joseph comme dans de nombreuses communes, le réseau routier et les structures ont été durement impactés. De nombreuses familles ont vu leur habitation endommagée ou menacée. Des acteurs économiques ont été sinistrés.



Dans ce contexte de crise, je demande pour notre île la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle."



Patrick Lebreton