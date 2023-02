Saint-Joseph : Tout juste sorti de prison, il agresse sexuellement une jeune fille

20 condamnations à son casier judiciaire à 36 ans. Le profil et le parcours du prévenu a décontenancé la justice. Julio A. a été jugé ce vendredi en comparution immédiate pour agression sexuelle sur mineur, en état d’ivresse, mais aussi pour vol en récidive.



L’homme sort tout juste de prison ce mardi alors qu’il a déjà été incarcéré par deux fois en 2022, en juin et en septembre. Le déroulé des faits est dramatique. A 8H, il quitte la maison d’arrêt de Saint-Pierre direction Saint-Joseph où il doit être hébergé par son père. A 11h30, déjà fortement alcoolisé, il insulte, terrorise et vole des piles dans une petite boutik' et sous les coups de 13H se retrouve à la gare routière. Julio en fait alors son terrain de chasse.



La victime est assise tranquillement quand Julio, titubant, vient s’assoir à coté d’elle. Il lui dit qu’elle est belle, met une main sur son épaule puis descend au niveau du dos jusqu'aux fesses. Avant de tomber dans un état de sidération, la jeune fille de 17 ans tente bien de le repousser mais Julio est plus fort. Il essaye même de l’embrasser, pose la main sur la cuisse et sous la jupe de la victime. C'est un agent de sécurité qui vient mettre fin à l’agression qu’est en train de vivre la jeune fille.



Les caméras de surveillance ont capté la scène. Malgré l’intervention de la sécurité, Julio revient à la charge par trois reprises et tente même d’approcher d’autres jeunes filles. "Elles me plaisaient c’est juste de la drague", s’est-il justifié durant son audition. Devant le prétoire, Julio est plus penaud et explique les faits par sa consommation importante d’alcool ce jour-là, 10 à 15 verres de rhum. "J’ai aucun souvenir. J’ai pas remarqué qu’elle avait peur", balbutie-t-il.



Faillite de la justice ?



"'Je ne me souviens pas' n’est pas satisfaisant devant le tribunal", tance le parquet. Pour la procureure, "ce dossier est emblématique de la faillite de la justice et de l’absence totale de prise en compte de la dangerosité du prévenu". Ainsi, dans le but d’endiguer sa descente dans les abîmes, 6 années de prison ont été requises, assorties d’un suivi socio-judiciaire long.



"La défense n’est pas toujours là pour libérer mais doit avant tout comprendre", rappelle Me Brigitte Hoarau. Mais même pour le conseil de Julio, la tâche parait ardue. "Que faire de monsieur ? Quel projet mettre en place pour enfin voir la lumière au bout du tunnel ? Il faut une peine qui lui permette d’aménager sa sortie", entrevoit la robe noire.



Le tribunal a entendu les deux parties et a condamné Julio à 4 ans de prison et autant de suivi sociojudiciaire avec maintien en détention. Lui ont également été notifiées l’interdiction de contact avec la victime, l’obligation de soigner son addiction à l’alcool et son inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).