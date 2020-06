Société Saint-Joseph: Manifestation contre l’installation d’une antenne 4G au Butor

Des habitants du Butor à Saint-Joseph sont mobilisés ce samedi matin pour protester contre l’installation d’une nouvelle antenne 4G dans leur quartier. Ils manifestent leur inquiétude quant à l’impact de ces ondes sur les habitants de cette zone très peuplée, et dénoncent l’absence totale de concertation avec les riverains. Par Charlotte Molina - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 16:06 | Lu 1674 fois

Ils sont plusieurs dizaines, réunis au pied de la nouvelle antenne 4G, sur le toit d’un bâtiment SHLMR. Ces habitants du quartier du Butor à Saint-Joseph sont très inquiets et quelque peu en colère: personne ne les a consultés avant de lancer ce chantier.



Le nouvelle antenne est en cours de construction au coeur d’une zone très peuplée où vivent de nombreuses familles avec leurs enfants. Elle est également située à quelques dizaines de mètres à peine d’une autre antenne 4G dans le quartier.



Alors que la 5G fait toujours débat, ces familles craignent aujourd’hui pour leur santé, et parlent d’ondes très nocives pour les organismes.



"Nous interpellons les pouvoirs publics et nos responsables politiques locaux sur la nécessité de mettre en place un réel débat public sur l'implantation des antennes relais 4G ainsi que sur le déploiement de la 5G. Nous interpellons également sur la nécessité d'études indépendantes permettant d'évaluer les risques sanitaires auxquels nous risquons d'être exposés avec la multiplication des ondes et des fréquences." ont-ils indiqué dans un communiqué.



Sur place, les manifestants proposent également au passant de signer une pétition demandant le retrait de cette antenne 4G.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur