Saint-Joseph : Les dégâts de la houle à Manapany

L'épisode de vagues-submersion se poursuit dans le Sud et l’Ouest de La Réunion. À Saint-Joseph, les vagues impressionnantes ont ramené des galets sur le littoral. Par NP - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 09:55

Dans le quartier de Manapany, des galets se sont retrouvés sur la route, des poubelles et pots de fleurs ont été renversés.

Du côté de la marine de Langevin, les vagues atteignent la route.









RAPPEL : Ne prenez pas de risques inconsidérés pour faire des images des vagues. Respectez les restrictions d'accès et les consignes de sécurité émises par la préfecture ou votre mairie Les photos sont signées de la page Facebook Mon Saint-Jo