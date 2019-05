Saint-Joseph : Les 18 lauréats du concours « Croque la Bulle » reçus par le maire

Plus de 750 personnes, enfants et adultes, ont participé cette année au jeu-concours organisé par la Médiathèque du Sud Sauvage à l'occasion du traditionnel Mois de la BD et de l'Illustration, qui s'est tenu du 1er au 30 avril dernier.



"Croque la Bulle", concours de dessin sur le thème "dessine-moi...ton plus beau paysage de la Réunion", rallye BD, ateliers avec des artistes dessinateurs/illustrateurs, exposition : tout le mois d'avril était dédié à l'univers de la BD et du monde de l'image.



Ce mercredi 29 mai 2019, le maire Patrick Lebreton a reçu les 18 lauréats des différents jeux-concours pour les féliciter.