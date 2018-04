Saint-Joseph: Le point sur la situation

Même difficile, la circulation est désormais rétablie sur l'ensemble des routes de la commune de Saint-Joseph. Pour autant, les travaux de déblaiement entamés ce mardi par les équipes des Services Techniques devront se poursuivre dans les prochains jours.



- Les écoles, crèches et micro-crèches municipales resteront fermées demain ( mercredi 25 avril), afin de permettre le nettoyage de tous les locaux.



- Une dizaine de personnes a été hébergée, ce matin, au centre de secours de Langevin et à l'école du Centre. L'amélioration des conditions météo leur a permis de quitter ces structures d'accueil

dans le courant de l'après-midi.



- La ville de Saint-Joseph invite également les éleveurs et agriculteurs saint-joséphois à déclarer, dès demain, leurs sinistres et leurs pertes auprès du Service Économique de la Ville

( téléphone : 0262 35 71 93. mail :daac@saintjoseph.re )