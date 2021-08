A la Une . Saint-Joseph : Le point dans les écoles

Voici le communiqué de la mairie de Saint-Joseph : Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 18:16

"La Ville de Saint-Joseph informe qu'un nouveau point a été fait concernant la situation dans les écoles.

Demain mardi 31 août :

- Les écoles de Grand Galet et de Grand Coude accueilleront les élèves. - Concernant La Crête (1er et 2ème village) et Matouta, ces écoles restent fermées pour le moment."