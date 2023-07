Saint-Joseph : La médaille d’honneur du travail remise à 53 agents de la commune

Ce samedi 15 juillet, le Maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton a eu l’honneur de remettre à 53 agents de la commune, de la Caisse des Écoles et du CCAS, les médailles d’honneur du travail.

C’est sur le site du pôle technique communal, à proximité de la caverne des Hirondelles que cet hommage solennel a été rendu aux agents.

Une très belle manière de clôturer les festivités autour du 14 juillet, après la soirée des lauréats et la Fête Nationale.

Cette cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail permet de saluer les agents qui œuvrent, depuis tant d’années, pour faire de Saint-Joseph une ville qui évolue, se modernise tout en gardant sa dimension humaine.

Des agents qui sont attachés à leur ville et à sa population et qui font preuve d’une véritable conscience professionnelle au service des Saint Joséphois.

Que ce soit au sein des Services communaux, de la Caisse des Écoles ou du CCAS, Saint-Joseph a la chance de compter sur des agents pleinement dévoués au service de sa population.

Sur cette matinée, parmi les quelques 1 100 agents que comptent les 3 entités de la collectivité, 53 ont été distingués.

Monsieur le Maire a pu leur redire sa fierté de les compter parmi la grande famille des agents communaux.



53 agents on été décorés :

27 hommes et 26 femmes

- 18 médaillés d’argent

- 31 médaillés de vermeil

- 4 médaillés d’or