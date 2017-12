Saint-Joseph: Installation du premier conseil municipal des lycéens

Ce samedi 16 décembre, le Maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton a installé dans leurs fonctions les jeunes Conseillers Municipaux des Lycéens.



Le CML est la dernière née des instances citoyennes de la ville de Saint-Joseph dédiée à la jeunesse. Après le Conseil Municipal des Enfants en 2011 et le Conseil Municipal des Collégiens le 4 novembre dernier, cette instance permet à la ville de donner la parole à nos jeunes lycéens et de les accompagner dans leurs projets.



Ils sont désormais 20 lycéens à siéger dans cette nouvelle instance citoyenne et sont issus des classes de Seconde et de Première des 4 lycées de la Ville (Lycée de Vincendo, Pierre Poivre, Paul Langevin et Lycée Professionnel Agricole).



Leur candidature a été retenue suite à un appel à projets. Les jeunes ont ainsi pu faire part de leur souhait pour la jeunesse et de leur vision de notre commune à travers des actions qu'ils souhaiteraient mener au sein du CML.



Les élus ont 2 années de mandature devant eux pour proposer et mettre en œuvre leur programme d'actions.



La toute première équipe du Conseil Municipal des Lycéens est présidée par Mélanie FRANCOMME, 16 ans, en 1ère S au Lycée de Vincendo.



Elle sera secondée dans sa mission par ses 3 vice-présidents : Thomas TURPIN (1ère S à Pierre Poivre), Mathilde TURPIN (1ère CGEA au Lycée Professionnel Agricole) et Anna MOREL (1ère S à Vincendo).



La jeune Présidente a su convaincre ses collègues grâce à son aisance et son expérience des Assemblées. Il y a 3 ans, elle occupait un poste de Conseillère Départementale des Jeunes et présidait la Commission Sud.



Pleine d’entrain et de dynamisme elle a partagé avec son équipe quelques idées de projets qui lui tenaient à cœur comme la valorisation des jeunes talents Saint-Joséphois ou des actions en direction des publics fragiles et des personnes en situation de handicap.



La Ville de Saint-Joseph souhaite pleine réussite à ces jeunes.