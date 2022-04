A la Une . Saint-Joseph : Ils agressent des SDF à coups de "gifles éducatives"

Quatre jeunes, eux-mêmes SDF ou inscrits dans des parcours de vie difficile, ont comparu ce vendredi devant le tribunal de Saint-Pierre. En janvier dernier, trois d’entre eux ont participé au vol d’un sans abris. Deux mois plus tard, ils ont agressé deux autres SDF, convaincus qu’ils avaient volé une de leur amie enceinte. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 21:43





Si Saïd reconnaît le vol de 10 euros sous l’effet de l’alcool, les deux autres nient toute implication. Les images de la vidéo surveillance du bar tabac ne montrent en effet que le jeune de 27 ans fouiller dans le sac du septuagénaire.



Le deuxième épisode de violences qui se déroule le 28 mars dernier n’implique plus Saïd qui est alors en formation à Saint-André et qui est père d’une petite fille de 4 ans dont il a la garde. Ce soir du 28 mars, l’on retrouve Tahar 41 ans, Ben 19 ans et cette fois-ci Eddy, 32 ans.



Les victimes emmenées dans un parking souterrain



L’affaire prend sa source d’une volonté de régler des comptes. Une amie de Tahar et Eddy, enceinte et sans abri depuis peu, leur confie avoir été volée par deux hommes. Tahar et Eddy sont eux-mêmes SDF, rompus aux difficultés de la vie dans la rue, montent alors une sorte d’expédition punitive. Ils mettent la main sur deux hommes qu’ils suspectent, sans en avoir la preuve, d’avoir volé leur amie. Les premiers coups sont donnés sur un pont avant de ramener les deux victimes, deux SDF, dans un parking souterrain.



Tahar reconnaît deux "claques éducatives". Eddy frappe, lui, une des victimes avec une chaîne de vélo. Ben, très peu loquace, avoue avoir porté deux gifles. A la vue du sang, le quadragénaire fait cesser les sévices. Selon les déclarations des deux victimes, elles sont ensuite emmenées dans un supermarché dans le but de dérober de l’alcool pour le compte de leurs agresseurs. Le vigile donne l’alerte auprès des forces de l’ordre.



Au moment de son interpellation le 30 mars, des faits de rébellion et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont ajoutés aux poursuites lancées contre Tahar.



"Des justiciers qui n’en sont pas mais des victimes qui sont bien réelles"



Pour le parquet, l’ensemble des faits sont qualifiés, fustigeant "un règlement de comptes qui n’en est pas un, des justiciers qui n’en sont pas mais des victimes qui sont bien réelles". Il requiert ainsi 18 mois ferme avec mandat de dépôt et la révocation de précédents sursis pour Tahar et Eddy considérés comme ayant eu une implication plus importante. Saïd, pris la main dans le sac, risque lui 8 mois de prison. A été demandée à l’encontre de Ben, le plus jeune de la bande, une peine mixte.



En effet, le jeune homme de 19 ans "est un suiveur, on ne sait pas trop pourquoi il est là sur les deux faits", note son avocat Me Guillaume Darrioumerle. Pour autant, regrette-t-il, "on lui propose de passer un an en prison alors qu’il projette de rentrer littéralement dans les rangs du RSMA".



Une justice qui sanctionne et qui accompagne, a également été la défense de Me Julie Daguenet pour son client Tahar. Les réquisitions n’ont proposé aucune peine complémentaire. "Il retournera dans la rue seul. Il a besoin de l’aide de la justice pour que ce schéma s’arrête", a-t-elle fait valoir.



En vain. Le tribunal a condamné Tahar mais aussi Eddy à 12 mois de prison ferme et la révocation d’un précédent sursis de 4 mois. Un mandat de dépôt a été décerné, les obligeant à retourner dès ce vendredi soir en prison.



Saïd devrait pouvoir passer ses examens prochainement puisqu’il écope d’une peine de 5 mois de prison aménageables. Ben est condamné à 12 mois de prison dont 4 avec sursis.

