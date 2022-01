A la Une . Saint-Joseph : Il conduit saoul pendant le couvre-feu et menace les gendarmes

Un homme a été jugé hier pour s’être rebellé face aux gendarmes lors d’un contrôle. L’homme roulait alcoolisé au volant de son véhicule non assuré après le couvre-feu. Il écope de 6 mois de prison ferme. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 07:30

Un trentenaire a été présenté hier au tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour 7 chefs d’inculpation. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, il roulait avec sa compagne aux alentours de 23h. Ils sont alors tombés sur un contrôle de gendarmerie.



Le conducteur a alors refusé de se soumettre aux instructions des militaires qui ont dû finir par l’interpeller. Il va menacer les gendarmes et même tenter de mordre l’un d’eux. Il était alcoolisé et son véhicule n’est pas assuré.



Possédant un casier avec 16 mentions, dont plusieurs révocations de sursis, il sort tout juste de prison après une condamnation pour violences conjugales.



Le tribunal va le condamner à un an de prison, dont six mois avec sursis probatoire de 3 ans. Il doit payer 300 euros de préjudice à l’un des gendarmes et 200 euros d’amende.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur