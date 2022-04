A la Une . Saint-Joseph : Il caresse les fesses d’une jeune passagère dans le bus

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a donné une chance au jeune homme de 24 ans, désoeuvré, en rupture médicamenteuse au moment des faits. La jeune victime qui a assisté au procès souhaite désormais que son agresseur "aille mieux". Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 19:34

Léo* a été diagnostiqué schizophrène et une dernière expertise psychiatrique soupçonne un trouble du syndrome d’alcoolisation foetale. Le jeune homme de 24 ans a grandi dans différentes familles d’accueil dès l’âge de 2 ans et demi. En janvier dernier, il perd son appartement faute d’être à jour dans ses loyers et n’a plus assez d’argent non plus pour payer ses médicaments.



Alors pour "s’apaiser un peu", il fume du zamal. Mais sans son traitement, Léo perd complètement pied et ne se contrôle plus.





Effrayée, l’adolescente prévient immédiatement les gendarmes à sa descente du bus. Léo est rapidement interpellé. Un couteau et 22g de zamal sont retrouvés dans son sac. Le jeune homme reconnaît les faits et explique sa situation. SDF, il se sert du couteau pour manger la journée et se protéger le soir.



En état de choc, la victime a désormais peur de prendre le bus toute seule, fait valoir son avocate Me Clotilde Pauvert. Pour autant, l'adolescente, qui a assisté au débat accompagnée de son père, a compris dans quel état se trouvait son agresseur et "espère qu'il aille mieux".

S'il a noté l’altération du discernement au moment des faits souligné par l’expert psychiatre, le parquet a tout de même requis 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et le maintien en détention. Léo a trois mentions à son casier judiciaire dont une déjà pour agression sexuelle et tombe sous le coup de la récidive.



"C’est vrai que pour un malade bénéficiaire de l’AAH, il n’a rien de mieux que la prison", a fustigé Me Alain Lebras pour la défense de Léo. "La société n’est jamais coupable de tout ça…un malade SDF qui n’a pas d’argent pour payer ses médicaments !", s’est-il encore emporté.



L’avocat a été entendu. Léo écope de 6 mois de sursis probatoire durant 2 ans. Il a également reçu l’obligation de se soigner et d’indemniser la victime. La partie civile a ainsi obtenu 300 euros de préjudice moral. Léo devra désormais trouver de quoi se loger ce soir.



