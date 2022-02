A la Une .. Saint-Joseph : Fermeture de tous les radiers

Suite à la montée du niveau des eaux sur l'ensemble des cours d'eau, la ville de Saint-Joseph a décidé de fermer l'ensemble des radiers du territoire. Les habitants sont invités à organiser leurs trajets et d'être prudents. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 14:05

Récapitulatif des informations concernant Saint-Joseph ce jour à 12 heures :



- PC Orsec Mairie actif depuis 8 heures, joignable au 0262 35 80 00

- La rivière Langevin placée en Vigilance crue Jaune. Secteur à éviter au maximum.

- 18 centres d'hébergement ouverts et prêts à accueillir les riverains. Liste dans un post précédent.

- Plusieurs radiers seront fermés dans le courant de l'après midi, en prévention des crues à venir.

- École de musique et de danse, et équipements sportifs fermés.

- Eau: Sudéau informe que dès l'annonce d'un passage en alerte rouge, l'alimentation en eau sera interrompue sur tout le territoire sauf Bas de Jean Petit, Centre Ville, Les Jacques et Langevin.

- Les équipes de l'environnement sont sur le terrain pour dégager les branches couchées ou tombées sur la chaussée.

Vigilance crues



Les précipitations associées aux bandes périphériques du systèmes se sont concentrées sur le Sud du département et particulièrement sur les bassins versants de la Rivière Langevin et de la Rivière des Remparts. Les deux rivières sont en vigilance jaune crues.