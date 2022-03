Saint-Joseph : Elle frappe à coups de couteau son conjoint deux fois en deux mois

La dispute entre Marie et son compagnon a à nouveau dérapé le 20 janvier dernier. La jeune femme s’en est prise au père de ses enfants à coups de couteau. La lame a touché la poitrine côté gauche, non loin du coeur.



Heureusement les blessures ne sont que légères. À l'arrivée au domicile de la famille à Saint-Joseph, les gendarmes trouvent Marie dans un état second, retranchée avec ses enfants de 2 et 3 ans dans une chambre.



Ce n’est pas la première fois que la jeune femme s’empare d’un couteau pour frapper. En décembre dernier, là encore sous l’emprise de l’alcool, elle avait porté des coups. Pour ces faits, Marie, 34 ans, a été condamnée à du sursis probatoire.



"On est un peu impuissant dans des situations comme ça"



La mère de famille reconnait ses troubles du comportement et son addiction à l’alcool. Désormais suivie dans le cadre de son sursis, elle assure avoir "pris conscience de la stupidité de cette violence" dans une lettre écrite au tribunal, avouant avoir des difficultés à s’exprimer, notamment en public.



Une expertise psychiatrique étant nécessaire dans cette affaire, le renvoi a été accepté par l’ensemble des parties. En attendant, le parquet a demandé le maintien en détention pour prévenir le renouvellement de l’infraction dans un contexte de dépendance alcoolique et alors que les relations du couple sont fragiles.



Marie est placée en détention depuis le 21 janvier et les enfants sont pris en charge par la mère de la victime. Par deux fois violemment agressé, le jeune homme ne veut plus "retourner avec elle tout de suite". En revanche, il souhaite que les enfants retrouvent leur mère. "On est un peu impuissant dans des situations comme ça", témoigne-t-il.



Une mère doit être capable de s’occuper de ses enfants, plaide l’avocate de la prévenue. En vain, Marie a été maintenue en détention jusqu’à son procès prévu pour le 18 mars prochain.