A la Une . Saint-Joseph : Dernière tentative pour repêcher le corps

Depuis dimanche, pompiers et gendarmes sont mobilisés pour tenter de récupérer un corps flottant au niveau de la pointe de la Cayenne à Saint-Joseph. Depuis deux jours, les conditions météorologiques empêchent les secours d’effectuer cette mission. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 08:21 | Lu 1081 fois

Dès 6h ce mardi matin, les opérations pour tenter de récupérer le corps flottant à Saint-Joseph ont repris. Depuis dimanche, pompiers et gendarmes se heurtent à une forte houle qui empêche de repêcher le corps, malgré la présence d’un hélicoptère.



Le corps n’a pas pu être identifié pour le moment. Les soupçons se portent sur Clarisse Duchemann, portée disparue depuis le 24 décembre. Sa famille est actuellement à sa recherche. La gendarmerie de Saint-Joseph est toujours à sa recherche et lance un appel à témoin. Pour toutes informations, vous pouvez joindre le 0262.56.50.12.



