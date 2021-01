Saint-Joseph : Appel à témoins pour retrouver Jean-Fred Peyen

Dans le cadre d'une enquête relative à une disparition inquiétante, la gendarmerie de Saint-Joseph effectue un appel à témoins.



Jean-Fred Peyen, 52 ans, a disparu depuis le dimanche 10 janvier 2021 à 02 heures du matin. Il a quitté son domicile à pied et n'est pas rentré depuis. Il aurait été vu ce lundi au bas de la rue Verger Hemery à Petite Ile en bordure de la Route Nationale 2. Jean-Fred Peyen présente depuis ces derniers jours un état de santé fragile.



Tout élément permettant de retrouver Jean-Fred Peyen doit être signalé à la gendarmerie de Saint-Joseph. Jean-Fred Peyen, né le 09/10/1968, mesure 1m70, est de corpulence forte, a les cheveux bouclés jusqu'au cou et une moustache blanche. Il peut être vêtu d'un t-shirt blanc, un short noir, des savates couleur noire et rose.



En cas de renseignements, veuillez bien vouloir appeler la gendarmerie de Saint-Joseph au 02-62-56-50-12 ou faire le 17.