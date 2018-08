Saint-Gilles-les-Hauts se mobilise contre la dengue

6.382 cas de dengue

Une action commune menée par l’Agence régionale de Santé Océan indien (ARS-OI), le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et la commune saint-pauloise. Une collecte d’encombrants, sources de gîtes larvaires, était organisée afin de retirer ces déchets volumineux de la cour des saint-paulois.Ils devaient présenter leurs meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique ou encore gros ustensiles de cuisine, la veille ou le jour même de l’opération. Plusieurs Vide Fond de Course déroulaient ces dernières semaines. À La Plaine , les 2 et 6 août, et à Plateau Caillou , le 27 juillet.La prochaine collecte de ce type se tiendra le jeudi 16 août prochain dans le secteur Tamatave à Champ de Merle dans le quartier de l’Éperon. Là-encore, les habitants doivent présenter leurs encombrants la veille au soir de l’action ou le jour même avant 4h30 du matin. Des gestes devenus indispensables pour tenter de balayer le virus. Surtout avec les huit nouveaux cas diagnostiqués à Saint-Paul, du 23 au 29 juillet.À l’échelle de l’île, 6.382 cas de dengue étaient comptabilisés depuis le début de l’année 2018 dont 26, du 23 au 29 juillet. 135 avaient fait l’objet d’une hospitalisation. Les trois décès, constatés en mai et juin dernier, et qui avaient été annoncés mi-juillet, faisait l’objet d’investigations médicales depuis. Il est confirmé que le premier cas était indirectement lié à la dengue du fait de plusieurs autres pathologies associées, mais que les deux derniers étaient directement liés au virus.Les autorités rappellent que la dengue représente une maladie qui peut évoluer vers une forme sévère et qui peut être fatale, selon l’état de santé du patient. Pour empêcher une épidémie de grande ampleur à l’arrivée de l’été, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS-OI est renforcée avec des interventions du RSMA et du SDIS dans l’ouest et le sud de l’île. L’efficacité de la lutte contre la dengue repose sur l’action des pouvoirs publics et de l’ensemble de la population.