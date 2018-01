Saint-Gilles-les-Hauts : Accident grave route du Théâtre

Un accident s'est produit ce matin vers 9h au niveau du bassin Cormoran route du théâtre à Saint-Gilles-les-Hauts.



Un bus est entré en collision frontale avec un 4X4. Le SMUR, les pompiers ainsi que la gendarmerie sont sur place.



Plusieurs blessés sont à déplorer. La prise en charge par le SMUR des premiers soins est en cours.



Un massage cardiaque est prodigué sur une des victimes en ce moment même. Selon un riverain, l'endroit de l'accident est particulièrement dangereux et nécessiterait la mise en place de ralentisseurs. Il s'exprimait les larmes aux yeux.



La route est bloquée et fermée jusqu'à nouvel ordre. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur.



Marine Abat sur place