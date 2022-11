Saint-Gilles-les-Bains se modernise

À partir de 8 heures, le lundi novembre 2022, la passerelle provisoire qui franchira la ravine st gilles sera posée. Il s’agira d’un ouvrage long de 29 mères avec un poids total de 8 tonnes.



Une fois la passerelle posée, les voies d’accès aux extrémités seront réalisées. Le cheminement piéton sera mis en service avant les congés du Bâtiments et Travaux Publics de décembre.



Cet ouvrage demeure provisoire dans le cadre de ces travaux. Elle sera réutilisée pour un usage permanent dans l’aménagement des cheminements piétons situés dans ce secteur. Ces cheminements permettront de franchir le canal BOTTARD et de la ravine Carosse.



Ces travaux enclenchés par Saint-Paul, terre attractive et écologique, permettront notamment de moderniser la station balnéaire et de manière plus générale, le Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.