Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Gilles les Bains accueille à nouveau le Grand Boucan Le plus grand carnaval de La Réunion va se tenir ce dimanche 26 juin 2022 dès 14 heures ! Cette année marque le grand retour du Grand Boucan dans le Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille à nouveau cet événement incontournable de l’agenda culturel comme le rappelle la deuxième Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, lors de la présentation du Grand Boucan.

Le Conseiller Municipal, Irchad OMARJEE, délégué au commerce et à l’artisanat, participe à ce point presse tout comme Anne SAVET, Présidente de la compagnie Pôle Sud.

La Municipalité accompagne cette manifestation d’envergure portée depuis 1997 par Pôle Sud en partenariat avec la cité Saint-Pauloise, l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et le Territoire de la Côte Ouest.



Art musée vous à Saint-Gilles-les-Bains

Le thème retenu cette année « Art musée vous » donne une couleur particulière à ce rendez-vous si attendu. Les créateurs, les créatrices, les forces vives de l’art et de la culture vont pouvoir s’exprimer à plein. Le résultat sera à découvrir ce dimanche dans les rues Saint-Gilloises avec des milliers et des milliers de personnes déguisées.

Cette 24ème édition prendra une dimension unique. La rue Général-de-Gaulle, les Brisants, et la station balnéaire, dans sa globalité, s’illumineront à nouveau. Après la crise Covid, nous assistons à un retour à la vie festive. Le public veut vivre des moments d’unité, de communion et d’échange. Ces valeurs constituent l’essence même du Grand Boucan.

Ce Grand Boucan fera rayonner Saint-Gilles-les-Bains. C’est une fête ouverte sur le territoire. Notre cité Saint-Pauloise, Ville première de La Réunion, bénéficiera d’un rayonnement particulier. L’objectif est de faire de la commune une Ville attractive, dynamique qui offre aussi de l’espace aux talents et aux créativités sur le territoire.

Accueillir le Grand Boucan démontre le travail de fond mené dans le domaine.



Saint-Paul, terre de festivals

L’enjeu est de positionner Saint-Paul comme une terre des festivals mais aussi de culture. Il s’agit de la colonne vertébrale du projet de mandature.

Mais la réussite du Grand Boucan passe par une anticipation des déplacements et des parkings. Des milliers de personnes sont en effet attendues ce dimanche 26 juin. Le réseau, Kar’Ouest, proposera des navettes gratuites mises à disposition du public, de 13 heures à minuit.

Le départ s’effectuera depuis le rond-point de Grand-Fond et depuis celui de l’Ermitage. Ce système de navettes permettra d’assurer la sécurité du public.



La circulation et le stationnement seront également réglementé·es provisoirement. Les dispositions suivantes seront prises :

Le Chemin SUMMER n°1 sera interdit à la circulation le 26 juin, de 8 heures jusqu’au lundi 27 juin, à 1 heure du matin, sauf pour les riverains, de la route du Théâtre jusqu’au parking SÉRAPHIN.

La circulation sera interdite le 26 juin, de 13 heures à minuit :

Rue Général-de-GAULLE, depuis son intersection nord avec la RN1 jusqu’au pont sous la RN1, près de l’accès au lotissement Carosse ainsi qu’au droit du dernier accès au parking du port de Saint-Giilles

Rue de la Plage

Rue Général-de-GAULLE depuis la station VITO jusqu’au parking du port sauf riverain Le stationnement sera interdit le 26 juin, de 8 heures à minuit :

Les deux côtés de la rue Général-de-GAULLE depuis son intersection nord avec la RN1 jusqu’à la bretelle de raccordement à la RN1 située à proximité du lotissement Carosse et jusqu’au dernier accès au parking du port de Saint-Gilles

Parking de la Case à pain (partie haute et partie basse de la Case à pain)

Les deux parkings près du commerce SÉRAPHIN et le parking de la pharmacie des Roches Noires

Les deux côtés du Chemin SUMMER

Le stationnement sera aussi interdit Rue de la Plage, le dimanche 26, de 6 heures, au lundi 27 juin à 1 heure du matin Pour permettre l’installation des forains, du poste de secours, de la fourrière en cas de stationnement gênant et du roi Dodo, le stationnement sera interdit :

Sur les deux parkings jouxtant le commerce SÉRAPHIN et le parking des Brisants, du samedi 25 juin à 3 heures du matin au lundi 27 juin à 12 heures

Parking face à la discothèque des Roches Noires, parking situé entre la Rue Saint-Louis et la Rue Général-de-GAULLE où le stationnement sera interdit du mercredi 22 juin au lundi 27 juin à 12 heures

Parkings de la Place Paul-JULIUS-BÉNARD et parking GAMÈDE, du mercredi 22 juin au lundi 27 juin à 9 heures

Parking en face de la Banque Postale, Rue de la Plage, du samedi 25 juin au lundi 27 juin à 8 heures

Parking de l’école primaire de Carosse le dimanche 26 juin, de 7 heures à 2 heures du matin





