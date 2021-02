Faits-divers

Saint-Gilles : Un enfant aspiré au fond d'une piscine

Un drame a été évité ce dimanche à Saint-Gilles-les-Bains. Un enfant a pu être sauvé après un arrêt respiratoire. En milieu de matinée, alors que la fillette se baignait dans la piscine d'un centre vacances de comité social, elle a été aspirée par une buse placée au fond de la piscine. L'enfant de six ans a pu être ranimée et transférée au Centre hospitalier de l'ouest, ses jours n'étant plus en danger.