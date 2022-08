A la Une . Saint-Gilles : Un bateau chavire et s'échoue sur la barrière de corail, 3 touristes blessés

Le bateau est immobilisé sur la barrière de corail au niveau du cimetière à Saint-Gilles-les-Bains. Une femme d'une cinquantaine d'années et deux hommes ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 12:27

Une nouvelle embarcation s’est retrouvée en difficulté ce jeudi matin. Un bateau de plaisance s’est échoué sur la barrière de corail à Saint-Gilles. Les pompiers de la brigade nautique sont sur place mais les occupants sont parvenus à regagner la terre ferme par leurs propres moyens sur les 100 mètres qui séparent la barrière de corail au bord de mer.



Selon les premiers témoignages, l'accident serait dû à une panne moteur.



Trois personnes se trouvaient à bord du bateau de location de 6,5 mètres de long. Les trois touristes ont été légèrement blessés et pris en charge par les pompiers.



Un bateau s’est également échoué hier cette fois-ci à Terre-Sainte . Là encore, les pêcheurs ont quitté leur embarcation sains et saufs tandis que le bateau a été remorqué dans le port de Saint-Pierre à la marée haute.