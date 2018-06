Saint-Gilles: 3 restaurateurs condamnés pour usage de stupéfiants

Une enquête a démontré que les gérants des restaurants La Voile Rouge, Le Cercle et L'entracte "se procuraient des stupéfiants, MDMA, résine de cannabis, cocaïne, pour leur consommation personnelle", souligne le Quotidien. Ils en revendaient également une petite partie, de quoi se financer pour leur prochain achat.



Ils étaient convoqués ce samedi au tribunal correctionnel de Saint-Denis, mais aucun ne s'est présenté, pour ainsi se défendre des faits de détention et d'usage de stupéfiants, entre janvier 2009 et octobre 2011, qui leur sont reprochés. Après une audience courte, ils ont tous été condamnés à des peines allant de six à dix mois de prison avec sursis.



"Ils écopent également d'une amende douanière". En effet, Le Cercle avait déjà été fermé pendant deux mois, car le gérant se faisait livrer de l'héroïne par voie postale et disposait de tout le matériel nécessaire à son domicile pour établir un trafic.