La grande Une Saint-Denis : une prostituée lui refuse une prestation, il voit rouge

A Saint-Denis ce vendredi soir, une prostituée a eu toutes les peines du monde à éloigner un client au comportement douteux. Et elle a eu raison de s'en méfier au vu de la tournure des événements. Par IS - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 19:39

Alors qu'un jeune homme aborde une prostituée pour une relation tarifée vendredi soir boulevard de l’Océan à Saint-Denis, cette dernière refuse.

Le client voit rouge. Il exhibe alors son sexe et se masturbe devant la fille de joie. Alors que cette dernière menace d'appeler les forces de l'ordre, le client excité lui empoigne les cheveux brutalement en tirant dessus.



Alertés, les policiers arrivent à retrouver et interpeller le client agressif. Sa garde à vue a permis d'en savoir un peu plus sur son profil. Le client, né en 1988, est inconnu de la justice.



Il aura l'occasion de faire connaissance avec le tribunal judiciaire de Champ fleuri l'an prochain. Il est convoqué en 2023 pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.