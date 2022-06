A la Une . Saint-Denis : une guichetière de La Poste frappée, l'agresseur jugé irresponsable

Les faits, d'une particulière gravité, se sont produits au mois de mai dernier à La Poste du Chaudron. Un homme alcoolisé est venu demander une "fiche de paie" à la guichetière et, devant une fin de non-recevoir, lui a asséné un coup de poing. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 19:49









Lors de l'audience de ce jour, la présidente explique que le compte-rendu du psychiatre conclut à l'abolition du discernement au moment des faits, indique qu'il est atteint de psychoses délirantes en raison d'un abus de drogues et qu'il n'est donc pas accessible à une sanction pénale. Le rapporte indique qu'il présente tout de même une dangerosité certaine. C'est en ce sens que le psychiatre propose une hospitalisation complète afin de lui prodiguer des soins. Les réquisitions du parquet vont en ce sens : la procureure estime que sa culpabilité est incontestable en raison de la violence de son geste mais, compte-tenu de ses problèmes psychiatriques, que soit prononcée son irresponsabilité pénale. Elle requiert, au regard de sa dangerosité, une hospitalisation complète.



Si la défense s'en réfère au tribunal pour la décision, elle indique regretter grandement que l'expertise psychiatrique n'ait pas été ordonnée lors de la garde à vue.



