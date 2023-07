Saint-Denis : travaux de nuit du 1er au 18 août 2023

Prestataire : CISE Réunion (via sous-traitant VIDANGE AUSTRAL).

Les habitants de Saint-Denis sont informés que CISE Réunion procèdera à un curage préventif du réseau public d’eaux usées, du 1er au 18 août 2023 entre la rue Jules Auber et l’avenue de la Victoire.Les usagers dionysiens sont priés de noter que ces travaux nocturnes se dérouleront entre 21h et 5h, et il sera interdit de de circuler et de stationner sur la rue de Nice sur cette période.