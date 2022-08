Saint-Denis s’engage contre le syndrome d’alcoolisation foetale

Le communiqué



Ville fraternelle, Saint-Denis a signé ce lundi 8 août une charte avec l’association SAF France pour mieux lutter contre l’alcoolisation fœtale et ses dommages irréversibles. Cet engagement fort sera prochainement suivi du lancement de la 6ème édition du SAFthon, dont Saint-Denis sera la première étape en France.



Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) constituent un fléau aux conséquences aussi graves qu’irréversibles. C’est pourquoi la Ville de Saint-Denis, par le biais de sa Direction de la Santé publique, est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre l’alcoolisation fœtale. Elle développe ainsi régulièrement des actions de prévention à destination des jeunes et des adultes, en relais des campagnes d’information grand public. Elle accompagne également, par des moyens logistiques et humains, l’association SAF France dans ses actions d’information et de sensibilisation.

Aujourd’hui, la Ville a choisi de s’engager davantage encore contre ce fléau.



UNE CHARTE POUR MIEUX PRÉVENIR L’ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE (ETCAF)



Ce lundi 8 août, la Maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts, a signé la « Charte sur la prévention de l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) », à l’issue d’une rencontre avec le Dr Lamblin, pédiatre, Président de SAF France et Président du SAFTHON International.

Cette charte, qui repose sur les fondements et valeurs portés par la Charte internationale, constitue un appel à des mesures urgentes pour prévenir l’ETCAF. Elle incite la Ville et les autres parties prenantes de La Réunion à s’engager plus avant dans cette voie en :

· prenant des mesures pour accroître la sensibilisation à l’ETCAF et aux risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse,

· partageant la responsabilité de la prévention de l’ETCAF,

· développant et partageant les savoirs, via la sensibilisation, la formation et l’accompagnement de la population réunionnaise,

· soutenant la recherche et l’évaluation,

· renforçant les capacités de prévention de l’ETCAF.



BIENTÔT LA 6ÈME ÉDITION DU SAFTHON

À l’occasion de la journée internationale des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (le 9 septembre), est organisée la 6ème édition du SAFTHON, qui durera tout le mois de septembre.



Depuis 6 ans, cette initiative réunionnaise s’est développée dans 15 régions françaises et dans plusieurs pays étrangers. Objectif : faire avancer la prévention et la prise en charge des personnes atteintes de TCAF lors d’événements visant à sensibiliser les professionnels et le grand public et à récolter des fonds.



Particulièrement touchée, La Réunion est devenue région pilote sur la prise en charge du SAF. Elle est ainsi devenue un modèle (encore fragile) pour la France, les DROM et de plus en plus de pays. C’est pourquoi Saint-Denis a été choisie pour accueillir la première des 11 étapes du Tour de France SAFTHON de l’égalité des chances, qui porteront haut et fort l’expérience de notre île.

Saint-Denis donnera donc le coup d’envoi des actions avec 2 journées de sensibilisation sur le SAF avec l’association SAF FRANCE – les 5 et 6 septembre 2022 – dans les écoles dionysiennes. Comme l’année dernière, plusieurs centaines d’enfants de CM2 seront sensibilisés lors d’interventions d’une durée d’une heure.

Un travail qui entre dans le cadre du projet municipal l’École du Bonheur : pour la Ville, prévenir le SAF et les autres TCAF, c’est investir dans les générations futures et respecter le droit des enfants à l’égalité des chances.



Par ailleurs, l’association SAF France présentera une ou plusieurs équipes sur deux courses dionysiennes : le relais de Saint-Denis et le Camélias Raid. Leurs coureurs porteront un tee-shirt jaune afin de sensibiliser le public à cette cause.



Tout au long du mois de septembre, ces actions seront mises en valeur et feront de Saint-Denis la vitrine de la 6ème édition du SAFTHON et des droits des enfants à l’égalité des chances.



L’ALCOOLISATION FŒTALE : DES CONSÉQUENCES GRAVES ET IRRÉVERSIBLES



Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF), syndrome causé par la consommation d’alcool pendant la grossesse, est responsable notamment d’un retard de croissance, de malformations diverses et de troubles cognitifs et comportementaux.

Les conséquences de l’alcoolisation fœtale sont souvent moins visibles, conduisant à un SAF partiel caractérisé par des Troubles Neuro-Développementaux Liés à l’Alcool et responsables de difficultés intellectuelles et/ou de troubles des facultés d’adaptation sociale, sans signe physique associé.



« L’ETCAF est un grave problème sanitaire et social, mais aussi éducatif et judiciaire, qui touche individus, familles et sociétés à travers le monde, précise la Charte sur la prévention de l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale » signée par Ericka Bareigts. [...] La combinaison des troubles cognitifs, comportementaux et physiques peut avoir des conséquences dévastatrices pour l’individu, la famille et les aidants. [...] Les personnes porteuses de TCAF sont confrontées à des difficultés surajoutées telles que la rupture des liens familiaux, l’échec scolaire, le chômage, le vagabondage, l’abus d’alcool et de drogues. »



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Le premier degré et les crèches représentent un outil important pour la prévention contre la lutte contre l’alcoolisation fœtale sur le territoire et la Ville de Saint-Denis en a conscience. Nous réalisons déjà de la prévention dans nos établissements scolaires. Aujourd’hui, il est urgent que chaque instance compétente se mobilise également pour agir et réaliser de la protection maternelle et infantile. Il est nécessaire que tout le monde travaille ensemble pour ne pas repousser l’efficacité des associations. Il devient essentiel de s’en préoccuper. La signature de cette charte représente l’engagement de tous.»



Marie-Annick Andamaye, Élue déléguée à la santé publique : « Notre champ d’intervention consiste à mener des actions d’informations, de prévention et de sensibilisation à destination des jeunes et des adultes sur le méfait de l’alcoolisation pré natale.

L’année dernière nous avons sensibilisé près de 300 enfants à cette cause.

Le but est d’une part de former le personnel au repérage de ces enfants puis à l’orientation vers les professionnels de santé, et d’autre part de sensibiliser les enfants à la bienveillance envers leurs petits camarades et éviter le harcèlement car nous luttons pour l’égalité des chances de nos marmailles. »