Saint-Denis lance un appel à projets pour de nouvelles places d'accueil pour les jeunes enfants

Saint-Denis renforce ses dispositifs d’accueil pour les jeunes enfants. La ville lance un appel à projets pour la réhabilitation et la création de 118 nouvelles places d’une structure du centre-ville. Par SF - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 16:09

La maire, ses élus du CCAS et de la petite enfance et le directeur de la CAF de la Réunion étaient réunis ce lundi matin à la crèche Paul Demange située en centre ville du chef-lieu, à l’occasion du lancement d’un appel à projets. Saint-Denis, parmi les villes les mieux loties en matière de garde d’enfant à La Réunion, veut étendre son offre et “améliorer les dispositifs de soutien à la parentalité”.



L’établissement qui accueille déjà 42 marmailles se trouve dans le prolongement du jardin d’enfants Paul Demange (rue Monseigneur De Beaumont), fermé depuis longtemps en raison de la nécessité de réaliser des travaux. Les deux structures devraient être réhabilitées pour accueillir plus d’enfants, soit 118 au total, dans de meilleures conditions. Les porteurs de projets devront miser sur une proposition incluant et favorisant l’accueil d’enfants porteurs de handicap et des horaires atypiques, prenant en compte la réalité des parents d’aujourd'hui, pour espérer l’obtenir.



"Les choses ont traîné hélas", regrette la maire qui entend rectifier le tir et poursuivre ses engagements faits en début de mandature : “J'avais pris un engagement dans mon programme (...) de maintenir les places existantes”, rappelle-t-elle avant de se féliciter d’avoir déjà élargi l’offre à 130 places supplémentaires. La mairie annonce d'ores et déjà son souhait d'atteindre 200 places.

Garde d'enfant : Saint-Denis, la ville la mieux lotie en manque de places