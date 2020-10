A la Une .. Saint-Denis lance les Comités d’Action Citoyenne

La municipalité annonce le lancement des Comités d’Actions Citoyennes (CAC) en remplacement des Conseils de Quartiers existants. L’objectif est de mobiliser les citoyens pour les actions politiques dans leur quartier afin de leur permettre d’être acteurs de leur quotidien et de leur cadre de vie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 08:30 | Lu 296 fois

Remettre le citoyen au centre de la politique de la ville, c’est l’objectif des Comités d’Actions Citoyennes, c’est l’objectif des Comités d’Actions Citoyennes lancées par la municipalité de Saint-Denis. Ceux-ci remplaceront les Conseils de Quartiers actuels. En tout, 44 micros quartiers vont être crées autour des 44 groupes scolaires.



La commune va d’abord expérimenter cette action autour de 4 quartiers : la Montagne, les Camélias, le Chaudron et la Bretagne. Une fois à la méthodologie définie, les CAC sont déployés dans tous les quartiers. Le démarrage est prévu ce mois-ci.



4 scénarios d’expérimentation sont envisagés. Le premier laisse le champ libre total aux habitants. Le deuxième envisage la nomination des membres par la ville qui définira le mode d’action. Le troisième voit la ville nommée les membres du CAC, mais laisse la liberté de définir les actions. Enfin, la dernière consiste en un tirage au sort des membres du CAC avec une liberté d’action.



