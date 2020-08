A la Une . Saint-Denis interdit les pique-niques trop nombreux et dit stop aux activités sportives et culturelles

Face au nombre de cas et de foyers de contamination en hausse, la mairie de Saint-Denis amplifie ses actions dans la lutte contre le coronavirus. Après l’annonce de la fermeture des équipements sportifs dionysiens, un point presse était organisé ce vendredi par la maire du chef-lieu Ericka Bareigts, entourée des représentants des clubs sportifs de la ville et des ligues. Par Charlotte Lebreton - Ilona Payet - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 11:10 | Lu 2261 fois

Covid: La barre des 50 cas/jour dépassée pour la première fois à La Réunion

"L’évolution de la situation sanitaire COVID fait l’objet d’une vigilance constante de la part de la mairie de Saint-Denis", assure Ericka Bareigts.



La commune compte actuellement quatre clusters identifiés sur son territoire (dont un maîtrisé) selon le dernier bilan de la préfecture et de l’Agence régionale de santé. Face à l’ampleur du nombre de personnes contaminées, la collectivité avait pris la semaine dernière la décision de décaler au 24 août prochain la rentrée scolaire dans 24 écoles, en plus de la suspension de toutes les activités sportives et culturelles.



"Le milieu sportif, dans un geste citoyen a fait le choix de suspendre les entrainements afin de prendre pleinement sa part dans la lutte contre le Covid. Une décision co-construite avec les responsables sportifs dionysiens et les ligues : un bel exemple de citoyenneté", se félicite la collectivité.



Par ailleurs, un arrêté préfectoral avait été pris concernant le port du masque,



"L’efficacité de ces mesures repose sur deux piliers : la citoyenneté et, si celle-ci fait défaut, la sanction", indique la mairie aux côtés de policiers municipaux notamment.



Il s'agit de "lutter ensemble pour ne pas aller vers le confinement", réitère-t-elle son point de vue exposé déjà depuis la semaine dernière. "Le confinement serait la pire des choses qui puisse nous arriver", affiche Ericka Bareigts et pour cela, "nous avons fait les premières étapes : le report de la rentrée scolaire pour certaines écoles, les dépistages 'populationnels'. Nous avons depuis le 11 aôut demandé le partage de la situation sanitaire à Saint-Denis, je souhaite que cela continue en collaboration avec l’ARS. La part de dépistage sur Saint-Denis, sur les 1600 tests de la région, c’est au moins 300 à 400 (hors les tests du stade de l’Est). Lors de l’annonce du premier cluster, le message était, et reste le suivant : 'si saint Denis est malade c’est la Reunion qui est malade'".



C'est justement pour tenter de juguler la progression du virus que de nouvelles mesures ont été annoncées. "Nous allons interdire tous les regroupements au-delà de 10 personnes sur tous les lieux de pique-nique. La police municipale viendra aussi constater le respect de ces mesures. Ce ne sont pas des décisions prises par plaisir, mais pour intervenir sur tous les lieux de contact et éviter la circulation du virus. Un petit effort de 15 jours ou d’un mois fera la différence", espère-t-elle. "Ne fêtons plus les anniversaires, les retours de vacances, attendons un mois. Le groupe interreligieux partage cette démarche" , ajoute-t-elle. "L’évolution de la situation sanitaire COVID fait l’objet d’une vigilance constante de la part de la mairie de Saint-Denis", assure Ericka Bareigts.La commune compte actuellement quatre clusters identifiés sur son territoire (dont un maîtrisé) selon le dernier bilan de la préfecture et de l’Agence régionale de santé. Face à l’ampleur du nombre de personnes contaminées, la collectivité avait pris la semaine dernière la décision de décaler au 24 août prochain la rentrée scolaire dans 24 écoles, en plus de la suspension de toutes les activités sportives et culturelles."Le milieu sportif, dans un geste citoyen a fait le choix de suspendre les entrainements afin de prendre pleinement sa part dans la lutte contre le Covid. Une décision co-construite avec les responsables sportifs dionysiens et les ligues : un bel exemple de citoyenneté", se félicite la collectivité.Par ailleurs, un arrêté préfectoral avait été pris concernant le port du masque, obligatoire dans certaines rues du chef-lieu comme dans la rue Maréchal-Leclerc ou dans le secteur du Carré Cathédrale, comprenant la ruelle Edouard et la ruelle Saint-Paul."L’efficacité de ces mesures repose sur deux piliers : la citoyenneté et, si celle-ci fait défaut, la sanction", indique la mairie aux côtés de policiers municipaux notamment.Il s'agit de "lutter ensemble pour ne pas aller vers le confinement", réitère-t-elle son point de vue exposé déjà depuis la semaine dernière. "Le confinement serait la pire des choses qui puisse nous arriver", affiche Ericka Bareigts et pour cela, "nous avons fait les premières étapes : le report de la rentrée scolaire pour certaines écoles, les dépistages 'populationnels'. Nous avons depuis le 11 aôut demandé le partage de la situation sanitaire à Saint-Denis, je souhaite que cela continue en collaboration avec l’ARS. La part de dépistage sur Saint-Denis, sur les 1600 tests de la région, c’est au moins 300 à 400 (hors les tests du stade de l’Est). Lors de l’annonce du premier cluster, le message était, et reste le suivant : 'si saint Denis est malade c’est la Reunion qui est malade'".C'est justement pour tenter de juguler la progression du virus que de nouvelles mesures ont été annoncées. "Nous allons interdire tous les regroupements au-delà de 10 personnes sur tous les lieux de pique-nique. La police municipale viendra aussi constater le respect de ces mesures. Ce ne sont pas des décisions prises par plaisir, mais pour intervenir sur tous les lieux de contact et éviter la circulation du virus. Un petit effort de 15 jours ou d’un mois fera la différence", espère-t-elle. "Ne fêtons plus les anniversaires, les retours de vacances, attendons un mois. Le groupe interreligieux partage cette démarche" , ajoute-t-elle.

L'autre volet de ce point de situation concerne très spécifiquement les manifestations sportives. A peine déconfinés, les sportifs se voient d'ores et déjà ciblés par des mesures restrictives.



"Le virus circule à La Réunion, par le contact. Un des points de contact c’est le sport. Nous avons pris 2 arrêtés. Le premier : la suspension de toute activité sportive et culturelle sur Saint-Denis et le second : la fermeture au public de tous les lieux de pratique sportive sur Saint-Denis". Au nom de la Ligue de Basketball, son président s'est à son tour exprimé.



"La ligue a été touchée indirectement la semaine dernière avec le cas positif au CROS de La réunion. Nous avons fermé la ligue, malheureusement 5 personnes avaient côtoyé cette personne. Les tests réalisés se sont avérés négatifs. Dimanche 16 août, la ligue de basket a pris la décision de suspendre les entraînements de basket jusqu’au 1er septembre. Les clubs de l’île sont inquiets", confirme Yohan Guillou.



"Il y a des sports où il n’y a pas de contact, on pourrait dire que c’est possible de les pratiquer. On a cependant voulu harmoniser les mesures, des mesures similaires pour l’ensemble des pratiques sportives", précise Ericka Bareigts qui croit que "l'effort en faveur des autres, pour protéger les autres, en apportant votre pierre à l’édifice, fera une différence."