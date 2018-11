Saint-Denis : fermeture des services de la mairie à 14h

La ville de Saint-Denis informe ses administrés, qu'après avoir assuré la continuité du service public ce matin avec notamment l'ouverture de l'État civil et de certaines mairies annexes, tous les services de la Ville seront fermés cet après-midi à partir de 14h00. Un service minimum sera cependant assuré par les services d'astreinte comme à l'accoutumée, pour les permanences décès notamment.

Par ailleurs, tous les événements et manifestations prévus ce week-end sont annulés sans exception.

Concernant, les crèches municipales, elles resteront encore fermées demain et ce jusqu'à lundi matin.