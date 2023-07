Saint-Denis fait son cinéma en plein air

Le communiqué:



Saint-Denis, Ville ambitieuse, continue de déployer la culture par tout temps et tous lieux, dans la volonté d’être un véritable phare culturel dans la zone Océan Indien.



Pionnière en termes d’innovations culturelles, le chef-lieu s’illustre en la matière et organise le temps des vacances, son CinéRétro à ciel ouvert, du 08 juillet au 12 août.

Inscrit dans la continuité de l’opération lancée en mars dernier, ‘SaintDenis fait son cinéma”, ce rendez-vous familial et convivial portera sur une programmation musicale et cinématographique de films cultes que les spectateurs pourront apprécier lors d’une séance en plein air.



Le cinéma sous toutes ses coutures et pour tous : tel est le mantra de la Ville. Saint-Denis, Ville fraternelle et citoyenne, soucieuse de diversifier son offre culturelle, a choisi le format d’un cinéma en plein air pour offrir une expérience culturelle agréable et apaisée au public dionysien et touristique.

Parce que les vacances c’est aussi pouvoir arrêter le temps pour s’évader, rêver, et explorer, les spectateurs, quel que soit leur âge pourront se rassembler dans un cadre convivial, en totale connexion avec la nature, au grand air.

Chaleureux et convival, ce rendez-vous sera l’occasion de profiter d’une atmosphère spéciale où les spectateurs pourront se détendre sur des nattes, des chaises pliantes ou même sur l’herbe, tout en profitant d’un écran géant sous les étoiles, et créer des souvenirs inoubliables.



Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis

“Nous sommes fiers de redonner à cet espace de verdure ces lettres de noblesse. Historique, l’amphithéatre du Chaudron, est un lieu où de grands artistes internationaux se sont produits. Notre souhait est que la population se réapproprie ces lieux et en profite. La programmation se veut Rétro avec des films cultes, pour ainsi créer du lien entre les générations, qu’elles puissent revivre et partager ces souvenirs d’enfance.”



Stéphane Hoarau, Directeur de la Culture

« Souvenez-vous de ces grands films regardés à la télévision depuis votre canapé. En famille, entre amis, tous à rire, crier ou pleurer ensemble. Ces moments n’existent plus aujourd’hui ; on est tous isolés sur nos écrans ! Alors, durant les vacances, chaque samedi soir, il sera possible de se blottir à plusieurs sous une même couette, pour rire, crier et pleurer à nouveau ensemble ! Cet événement est familial, chaleureux, venez avec votre pique-nique, entourés de vos proches. C’est à Saint-Denis, et c’est totalement gratuit !"