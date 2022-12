Communiqué "Saint-Denis et les Dionysiens méritent leur fan zone"

Farid Mangrolia (Tous Dionysiens) réclame la mise en place d'une fan zone à Saint-Denis. Par N.P - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 15:56

"L’équipe de France de football s’est hissée jusqu’en demi-finale de la coupe du monde au Qatar pour le plus grand plaisir des amateurs de foot mais aussi pour tout ceux qui aiment et sont fiers de voir la France et les français réussir au plus haut niveau. Plusieurs grandes communes, comme Saint-Pierre à l’île de La Réunion, ont prit l’initiative de proposer une fan zone adaptée aux familles afin de soutenir notre équipe nationale dans ce moment décisif et historique face au Maroc. Saint-Denis et les dionysiens méritent d’avoir leur fan zone et c’est dans cette démarche de cohésion nationale que j’invite les membres du conseil municipal et la maire Ericka Bareigts à travailler sur ce projet."