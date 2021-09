Communiqué Saint-Denis et l'AFD s'associent "en faveur du développement durable de la commune"

La Maire de la Ville de Saint-Denis, Ericka Bareigts et la Directrice de l’Agence Française Développement (AFD) Réunion - TAAF, Madame Marie-Pierre Nicollet, ont signé ce jeudi une convention de partenariat pour la période 2021-2024 "afin d’œuvrer conjointement pour le développement social et durable de la Ville de Saint-Denis". Par N.P - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 14:24

Le communiqué :



Dans le cadre de l'exercice de ses compétences et afin de répondre aux besoins de la population, la Commune de Saint-Denis a défini sa stratégie de développement pour la durée de la mandature 2021-2026. La municipalité souhaite renforcer son action sociale et oeuvrer dans l'intérêt des Dionysiens pour l’amélioration de leur cadre de vie et de leur environnement. Cette volonté se décline en différentes orientations: prévention éducative,sensibilisation environnementale, développement économique de la Ville, participation collective à la pratique de la citoyenneté. C’est dans cette dynamique que la Ville a créé sa Direction de la Fraternité, laquelle porte des projets à fort impact social et environnemental.



L’Agence Française de Développement intervient en faveur des Objectifs de Développement Durable. À La Réunion, elle soutient tout particulièrement les transitions i) écologique et territoriale et ii) sociale et démographique, et donc les politiques publiques pour une ville durable et inclusive.



Pour Ericka Bareigts, Maire de la ville de Saint-Denis : "Saint-Denis poursuit sa transformation citoyenne, durable, sociale et économique. Pour mener à bien ces transitions, nous avons besoin de conclure des partenariats forts au service du développement mener à bien ces transitions, nous avons besoin de conclure des partenariats fort au service du développement du territoire. Nous sommes enchantés de cette convention avec l’AFD, qui grâce à son soutien financier et opérationnel, permet à la commune de répondre à des enjeux primordiaux tels que le vieillissement de la population, l’accroissement de la pauvreté, la pression sur le foncier. »



Pour Marie-Pierre Nicollet, Directrice de l’AFD Réunion - TAAF : « L’AFD est le partenaire des collectivités engagées dans la transition écologique et le développement durable des territoires, mais aussi mobilisées pour renforcer le lien social. La Ville de Saint Denis témoigne d’une volonté toute particulière de soutenir l’innovation sociale. C’est donc un privilège que de pouvoir co-construire avec les équipes municipales un projet de ville inclusive et durable, au service des citoyens. »



La convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et l'Agence Française de Développement accélère la coopération des deux entités pour la cohésion sociale et la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de cet accord, une première subvention de 480 000€ permettra le financement d’études visant à conforter quatre actions phares de la Ville:

• L’amélioration du confort thermique dans les écoles afin d’optimiser les conditions d’accueil des écoliers et des équipes pédagogiques et de contribuer à la qualité d’enseignement et la réussite d’apprentissage.

• La création d’une cuisine territoriale à destination des écoles et de discrimnation pour favoriser les circuits courts et lutter contre le gaspillage alimentaire.

• La création du premier centre LGBTQIA+ de la zone Océan Indien, afin de consolider le vivre ensemble dans des valeurs de respect et de tolérance en luttant contre toute forme d'exclusion et de discrimination.

• La rénovation bioclimatique des infrastructures sportives dionysiennes, pour proposer des équipements de haute qualité et encourager l’émancipation par la discipline sportive et le bien-être de la population.