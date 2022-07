Sport Réunion Saint-Denis accueille le tournoi international de badminton

La ligue de badminton de La Réunion organise du 7 au 17 juillet le Saint-Denis Réunion Open International et le tournoi international de Badminton. Près de 500 joueuses et joueurs provenant de 27 pays vont s’affronter au gymnase Champ-Fleuri. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 16:03

"5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions", assure le badminton français. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous au gymnase Champ-Fleuri qui accueille du 7 au 17 septembre le tournoi international de Badminton (TIB) et le Saint-Denis Réunion Open International. Des événements organisés par ligue de badminton en partenariat avec la ville de Saint-Denis.



Durant deux semaines, ce sont près de 500 joueuses et joueurs qui vont s’affronter dans plus de 800 matchs. Le TIB en est à sa 7e édition et se veut être une continuité des Jeux des îles. 237 sportifs venus de six pays sont engagés dans la compétition.



De son côté, le Saint-Denis Réunion Open International va réunir 150 joueurs provenant de 26 pays, avec notamment 40 Indiens. Des joueurs du top 100 mondial sont présents et 300 matchs sont au programme.



Le programme :

Tournoi International de Badminton



Jeudi 7 juillet : 09h : début de la compétition jeunes jusqu’à 16h (matchs de qualification)

17h : début des tableaux de mixte Elite



Vendredi 08 juillet 2021 :

09h : phase de la compétition jeunes jusqu’à 14h + remise des récompenses

17h : début des tableaux de simple et/ou double



Samedi 09 juillet 2021 :

08h : début de la compétition pour tous les joueurs



Dimanche 10 juillet 2021 :

Phases finales pour les adultes + remise des récompenses



Saint-Denis Réunion Open International

Mercredi 13 juillet 2022 à 10h :

Spectacle d’ouverture (danse du Lion)

Début des matchs de qualifications dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte) Jeudi 14 Juillet 2022 à 10h :

10h : début des 16ème de finale dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)



Vendredi 15 juillet 2021 à 10h :

10h : début des 8ème de finale dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)

Samedi 16 juillet 2021 à 10h :

10h : début des 1⁄4 de finale dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)

17h : début des 1⁄2 finale dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)



Dimanche 17 juillet 2021 à 10h :

10h : début des finales

14h : fin des matchs + remise des récompenses + Spectacles de clôture : Maloya + danse indienne, danse chinoise dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)dans tous les tableaux (Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double mixte)



