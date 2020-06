A la Une .. Saint-Denis : Un voleur armé d'un cutter mis en fuite à coups de balai

La nuit dernière, vers minuit, un individu de 30 ans s'est introduit par effraction chez un couple dans le quartier de Bellepierre. Il a pénétré dans l'appartement, situé au rez-de-jardin, en poussant fort sur la poignée de la porte qui a fini par céder. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 17:58 | Lu 1772 fois

Alerté par le bruit, le mari s'est levé pour voir ce qu'il se passe et se retrouve nez à nez avec le voleur qui le menace avec un cutter.



Loin d'être apeuré, le mari porte un coup de pied au ventre du voleur pour le faire reculer. Il prend ensuite un balai et lui assène un coup à la tête. L'intrus finit par lâcher le cutter et prend la fuite. Le couple appelle la police qui dépêche immédiatement une patrouille de la BAC de nuit. Ils font un signalement précis aux policiers de la BAC qui, peu de temps après, interpellent un individu qui correspond au signalement.



Le couple reconnaît formellement le voleur qui est conduit au poste par la BAC puis placé en garde à vue.



