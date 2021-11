Saint-Denis : Un nouveau squat pour enfermer les chiens et un appareil de torture découverts

La police s'est déplacée pour constater l’existence de l'abri dans la ravine. La mairie va se saisir de l'ensemble des dossiers concernant ces lieux de squat et analyser les mesures à mettre en œuvre. Des courriers en recommandé ont été envoyés aux services concernés par l'association APEBA pour faire fermer ces sites.

"Nous y sommes retournés le 30 octobre puisqu'il est accessible au public. Nous avons retrouvé le lieu en l'état, toujours aussi sale, aucun nettoyage n'y a été fait, son entrée n'est pas condamnée. Nous y avons retrouvé des traces que des chiens y ont encore été stockés et tués : matières fécales et poils de chiens éparpillés et un cadavre sur place. Pire, leur appareil de torture était toujours opérationnel", signale Cécile Squarzoni de l’association APEBA.Il y a quatre mois, les bénévoles avaient reçu le signalement de l’existence de ce squat. De bonnes âmes leur avaient signalé la présence de 3 ou 4 chiens mais une fois sur place, ils y découvriront 15 chiens dont un mort et un autre mutilé.Comme si cette découverte ne suffisait pas, un autre lieu macabre a été décelé, proche du téléphérique et à proximité du collège Bois-de-Nèfles. C’est dans le cadre de la recherche d'un chien blessé que des bénévoles ont découvert cette nouvelle cachette dans la ravine Patates à Durand.L’abri fait de bric et de broc a été habillement construit dans ce lieu difficile d’accès, sans passant et avec beaucoup de végétation. Sur place, les bénévoles y trouveront là encore des cadavres de chiens et un dispositif pour les maintenir dans des cages de fortune.Les habitants de Saint-Denis sont invités à composer le 17 quand ils sont témoins de tels agissements ou suspectent que des chiens seront torturés ou maltraités.18 décembre 2020 :9 février 2021 : Le sujet de la maltraitance animale sur la table de la maire de Saint-Denis 17 septembre 2021 : Vidéo - Un nouveau squat avec des chiens séquestrés découvert à Saint-Denis