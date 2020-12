La grande Une Saint-Denis : Un homme violemment agressé au sabre

Une agression s'est produite ce matin dans le quartier des Camélias. Un homme a été blessé au sabre. Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 09:17 | Lu 3506 fois

Un homme d'une trentaine d'années a été agressé à coups de sabre vers 8H ce dimanche dans le quartier des Camélias à Saint-Denis.



La scène très violente a laissé des traces, avec le sang de la victime dans la rue et sur des voitures. La victime a été prise à partie par deux individus, deux personnes que la victime connaissait. Les deux agresseurs ont été interpellés.



Touchée à la tête et au bras, la victime a été hospitalisée au CHU de Bellepierre.



