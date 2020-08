Saint-Denis : Pour un téléphérique urbain sans nuisance

Un nouveau mode de transport en commun pour Saint-Denis. Enfin ! Pourrait-on dire à la vue des embouteillages sur la route qui descend du Bois-de-Nèfles tous les matins… Cette liaison aura le mérite de desservir le collège, le lycée du Bois-de-Nèfles et l’université ! Les parents pourront éviter de prendre leur voiture aux abords de ces établissements. Le marché forain du Chaudron, haut lieu des familles amatrices de produits frais péï chaque mercredi et dimanche matin sera également desservi. Je souhaite que les habitants utilisent le téléphérique au lieu de la voiture et que cette structure ne devienne pas un gouffre financier pour les contribuables…



D’ailleurs je tiens rappeler au passage, que lorsque j’étais au conseil de secteur de Bois-de-Nèfles, j’ai pu organiser une rencontre entre les habitants qui vivent à côté du terminus de la ligne et le président de la CINOR de l’époque pour exposer les nuisances générées par le téléphérique. Espérons que les mesures compensatoires prévues contre les nuisances sonores et visuelles voient le jour pour ces riverains.