Communiqué Saint-Denis : Ne sortez pas vos poubelles et encombrants

En raison des violences urbaines survenues la nuit dernière, la municipalité recommande de ne sortir vos poubelles et autres encombrants à l'extérieur que très tôt le matin pour éviter de nouveaux incendies. Par NP - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 12:20

Suite aux évènements de la nuit dernière, il est demandé à l’ensemble des usagers (bailleurs, particuliers, commerçants…) de ne pas laisser les poubelles et encombrants sur la voie publique. Nous vous prions de sortir vos poubelles tôt le matin plutôt que la veille du jour de collecte.



Le ramassage se fera dans la matinée le jour prévu au calendrier. Il est recommandé de rentrer les bacs tout de suite après le passage du camion. Nous remercions les usagers pour leur compréhension et le respect de ces consignes.